Ora è anche ufficiale: Kulusevski al Tottenham. Il comunicato della Juve

Come anticipato nei giorni scorsi, ora arriva anche l’ufficialità. La Juventus ha annunciato la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham.

Questa la nota della Juventus: “Dopo una stagione e mezza le strade di Dejan Kulusevski e della Juventus si separano. E si separano dopo aver vinto insieme due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. I primi due titoli da calciatore professionista. Da questa seconda parte di stagione, Dejan vestirà la maglia del Tottenham Hotspur.

La sua avventura in bianconero era iniziata nell’estate del 2020 con l’esordio all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Era la giornata inaugurale del campionato e Dejan, appena ventenne, apriva la nostra stagione con il suo primo gol con la maglia della Juve. Saranno 7 le reti messe a segno alla fine del 2020/21, con l’ultima, la più importante della sua esperienza bianconera, in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Quest’anno, poi, anche il primo timbro in Europa, in Champions League: un gol importante, decisivo, nella vittoria per 1-0 a San Pietroburgo.