Ora è anche ufficiale: Kean nuovo giocatore del Como

Vi abbiamo raccontato tutto su Moise Kean, adesso è ufficiale il suo trasferimento al Como:

La nota: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’attaccante italiano Moise Kean dall’ACF Fiorentina, con obbligo di riscatto.

Nato a Vercelli nel 2000, Kean è cresciuto nel vivaio della Juventus, facendo il suo debutto in Serie A a 16 anni prima di intraprendere esperienze con Hellas Verona, Everton e PSG.

Moise è successivamente tornato alla Juventus nel 2021 per poi passare alla Fiorentina nel 2024. Nelle due stagioni disputate a Firenze, Kean si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, realizzando 27 gol in campionato, di cui 19 nella stagione 2024/25.

L’allenatore Cesc Fàbregas, ha dichiarato: “Moise è un giocatore importante, già pronto ed esperto ma con ancora tanta fame e margini di crescita. Ha grande forza fisica, velocità e capacità di gestire l’attacco, caratteristiche che alzeranno il livello della squadra. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme sul campo.”