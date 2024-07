Ora è anche ufficiale: Kastanos è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona

Ora è anche ufficiale: Grigoris Kastanos è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. Di seguito la nota: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30 giugno 2025, con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da Unione Sportiva Salernitana le prestazioni sportive del centrocampista cipriota Grigoris Kastanos. Nato il 30 gennaio 1998 a Sotira, sull’isola di Cipro, Kastanos inizia la propria carriera nelle giovanili dell’EN Paralimni, Club cipriota dove milita dal 2010 al 2014, prima di essere ingaggiato dal settore giovanile della Juventus.

Nella stagione 2016/17 il centrocampista si trasferisce in prestito al Pescara, con cui esordisce in Serie A il 28 gennaio 2017 contro l’Inter allo stadio ‘Meazza’ di Milano. L’annata successiva passa in prestito allo Zulte Waregem, squadra belga con cui gioca nel massimo campionato nazionale e compie anche il proprio esordio europeo, il 14 settembre 2017 contro il Nizza in un match di EUFA Europa League. Nella stagione 2018/19 torna alla Juventus con cui realizza 30 presenze e tre gol con la selezione Under 23 e esordisce in Serie A con la maglia bianconera il 13 aprile 2019, nel match di campionato disputato in trasferta contro la SPAL.

Nelle due annate successive Kastanos resta in Italia, giocando nel campionato cadetto prima nuovamente per il Pescara e poi con il Frosinone, in prestito dai bianconeri in entrambe le esperienze. Dalla stagione 2021/22 il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo alla Salernitana, Club con cui in tre anni realizza sei reti e sei assist in 86 presenze. Con la maglia della Nazionale cipriota Kastanos esordisce in Prima squadra il 28 marzo 2015. In carriera finora ha collezionato 54 presenze e sei reti con la selezione maggiore. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Grigoris, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

