Ora è anche ufficiale: Kanouté dal Pescara al Cosenza

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Pescara Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Elimane Franck Kanouté. Il centrocampista, nato in Senegal il 13 dicembre 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il contratto avrà come data di scadenza il 30 giugno 2020. Arrivato in Italia nel 2016, il calciatore viene allevato nella cantera della Juventus. E’ proprio con la selezione Primavera dei bianconeri che si mette in evidenza giocando 18 gare, di cui una in UEFA Youth League, e arrivando in semifinale di campionato. L’anno successivo si trasferisce al Pescara, dove disputa la prima parte di stagione esordendo in Serie B, prima di passare nella sessione di mercato invernale all’Ascoli. Ritorna alla casa madre Pescara agli albori della stagione 2018/2019, che chiude mettendo a repertorio 11 presenze. Lo attende ora una nuova avventura con la maglia dei Lupi”, con questa nota il Cosenza ha appena annunciato l’arrivo di Franck Kanouté dal Pescara, proprio come anticipato in esclusiva lo scorso 27 luglio. Il centrocampista senegalese arriva in Calabria in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Cosenza sito ufficiale