Ora è anche ufficiale: Juve, Romero passa all’Atalanta

Sportitalia aveva anticipato la notizia, oggi è arrivata l’ufficialità del passaggio di Romero all’Atalanta. Questa la nota della Juventus che annuncia il passaggio dell’argentino in prestito: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio.”

Foto: twitter Juve