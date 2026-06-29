Ora è anche ufficiale: Juric è il nuovo allenatore del Monza

29/06/2026 | 12:14:16

Era una trattativa che vi avevamo anticipato e ora il Monza comunica sul proprio sito Ivan Juric come nuovo allenatore. Ecco il comunicato del club: “AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa.

Nato a Spalato il 25 agosto 1975, da calciatore veste le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa.

Dopo le esperienze da assistente tecnico e allenatore in seconda con Inter e Palermo e dopo aver guidato la Primavera del Genoa, nel 2014-15 esordisce come primo allenatore al Mantova in Serie C.

Nella stagione successiva, alla sua prima panchina in Serie B, conduce il Crotone a una storica prima Promozione in Serie A.

Nell’estate 2016 torna al Genoa e debutta in Serie A come allenatore, centrando a fine stagione l’obiettivo salvezza. La sua esperienza in Liguria finisce nel 2019, quando viene scelto dall’Hellas Verona.

Splendida la sua avventura in gialloblu, con un nono e un decimo posto conquistati in Serie A, mostrando un gioco brillante e divertente che fa sognare i tifosi.

Nell’estate 2021 si trasferisce sulla sponda granata di Torino, dove rimane per tre stagioni confermando le sue qualità e guadagnandosi la chiamata della Roma.

Dopo aver allenato i giallorossi, intraprende una nuova esperienza in Inghilterra alla guida del Southampton prima di tornare in Italia, all’Atalanta.

Con i bergamaschi arricchisce ulteriormente il proprio curriculum, debuttando in Champions League dove colleziona quattro panchine.

Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza.

Benvenuto Mister!”.

Foto: Instagram Atalanta