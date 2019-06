Ora è anche ufficiale: Juric è il nuovo allenatore de Verona

Dopo quanto da noi anticipato lo scorso 31 maggio, ora è giunta anche l’ufficialità. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Verona. Questo, di seguito, il comunicato ufficiale del club: “L’Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Jurić la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. L’allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020. Con sincera stima il Club ringrazia Alfredo Aglietti e il suo staff, esempi di professionalità, audacia e attaccamento a questi colori dimostrati con il raggiungimento della promozione in Serie A, e augura loro le migliori fortune per il futuro”.

