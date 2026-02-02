Ora è anche ufficiale: il Verona esonera Paolo Zanetti

02/02/2026 | 11:22:27

Come vi avevamo anticipato con un tweet il 31 gennaio, l’Hellas Verona ha annunciato di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Questo il comunicato del club:

“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.

L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco“.

Foto: Instagram Hellas Verona