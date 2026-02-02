Ora è anche ufficiale: il Verona esonera Paolo Zanetti
02/02/2026 | 11:22:27
Come vi avevamo anticipato con un tweet il 31 gennaio, l’Hellas Verona ha annunciato di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra.
Questo il comunicato del club:
“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.
L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco“.
Foto: Instagram Hellas Verona