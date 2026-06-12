Ora è anche ufficiale: Il Torino e D’Aversa si separano. Atteso Abate come sostituto

12/06/2026 | 15:17:00

È arrivata l’ufficialità della separazione tra il Torino e D’Aversa: “Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera”. Atteso come sostituto Abate, pronto ad arrivare in Piemonte.

Foto: X Torino