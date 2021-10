Ora è anche ufficiale: il Siena esonera Gilardino

Confermate le nostre anticipazioni di ieri e di oggi. Gilardino non è più l’allenatore del Siena. Ecco il comunicato dei toscani: “Siena comunica di aver sollevato Alberto Gilardino dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società bianconera ringrazia mister Gilardino ed il suo vice Gaetano Caridi per l’impegno, la correttezza e la serietà profusi in questi mesi di intenso lavoro e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della loro carriera. La Società ha dato mandato esplorativo al proprio Direttore sportivo Giorgio Perinetti al fine di individuare la soluzione tecnica più consona”.

FOTO: Twitter Gilardino