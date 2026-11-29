Ora è anche ufficiale: il Padova esonera Calabro

29/11/2026 | 20:33:45

Come anticipato nel pomeriggio, il Padova ha annunciato l’esonero di Antonio Calabro.

Questo il comunicato del club:

“Il Calcio Padova comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Antonio Calabro e il suo staff tecnico: il vice allenatore Giuseppe Padovano, il collaboratore tecnico Domenico De Simone e il match analyst Alessandro Imbrogno.

La Società ringrazia il Mister e i suoi collaboratori per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della squadra e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Foto: sito Padova