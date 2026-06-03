Ora è anche ufficiale: il Napoli riscatta Højlund

03/06/2026 | 12:57:15

Proseguiranno insieme le strade di Højlund e del Napoli, infatti il club ha comunicato di aver acquisito il norvegese a titolo definitivo dal Manchester United: “La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan.

Congratulazioni, Rasmus!“.

Foto: Sito Napoli