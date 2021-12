Ora è anche ufficiale: il Messina esonera Capuano

Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi come la posizione di Ezio Capuano a Messina fosse sempre più in bilico, ora la notizia del suo esonero è anche ufficiale. Il comunicato: “L’ACR Messina rende noto di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra. La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera”. Raciti è una situazione ponte in attesa di Raffaele Novelli, sarà lui il nuovo allenatore.

