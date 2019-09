Ora è anche ufficiale: il Livorno prende Brignola dal Sassuolo

Già alle 15:54 di questo pomeriggio vi abbiamo parlato in esclusiva di un Livorno che aveva compiuto passi concreti verso Enrico Brignola, classe ’99 del Sassuolo. Alle 21:15 abbiamo dato per fatta l’operazione. La concorrenza del Brescia è stata alla fine battuta ed è arrivata anche l’ufficialità: l’attaccante arriva in prestito. Questo il comunicato del club amaranto: “L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Sassuolo, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola (attaccante, classe 1999). Brignola nella scorsa stagione ha giocato con la squadra neroverde in serie A. Per lui anche due presenze con la maglia azzurra dell’Under 21“.

Foto: twitter Livorno