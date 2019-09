Ora è anche ufficiale: il Livorno prende Braken dal NEC Nijmegen

Lo scorso venerdì vi abbiamo parlato di accordi già trovati tra il Livorno e gli olandesi del NEC Nijmegen per il trasferimento in Italia di Sven Braken, attaccante classe ’93. Arriva ora la conferma del club amaranto: Braken arricchirà il loro parco-attaccanti. Ecco il comunicato del club toscano: “L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Sven Braken (attaccante olandese, classe 1993). Sven Braken nelle ultime tre stagioni ha giocato con gli olandesi del Nec Nijmegen In passato ha giocato anche con le maglie di Almere City e Mw Maastricht“.

Foto: twitter Livorno