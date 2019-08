Ora è anche ufficiale: il Lecce acquista Dell’Orco

Nella serata di ieri vi avevamo raccontato di come la trattative tra il Lecce e Dell’Orco sarebbe proseguita a prescindere da quelle sempre con il Sassuolo per Babacar e Goldaniga. Della trattativa avevamo parlato però già sabato 27 luglio e ora è diventata ufficiale: il difensore vestirà il giallorosso nella prossima stagione, poi si vedrà. Il club pugliese ha infatti acquistato Dell’Orco in prestito con diritto di riscatto, come comunicato sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Dell’Orco dall’US Sassuolo. Il difensore classe ’94, dopo aver sostenuto le visite mediche, è già agli ordini di mister Liverani“.

Foto: sito ufficiale Lecce