Ora è anche ufficiale: il Giugliano esonera Capuano

19/01/2026 | 19:59:09

Come vi abbiamo anticipato, il Giugliano ha annunciato l’esonero di Eziolino Capuano: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Antonio Marino. Il club augura all’allenatore e al suo secondo le migliori fortune personali e professionali. La società rende noto, che la squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista della gara in programma venerdì contro la Cavese 1919, agli ordini del collaboratore tecnico Luca Tulino e dello staff.

foto sito giugliano