Ora è anche ufficiale: il Cosenza prende Petrucci dall’Ascoli

Stamattina abbiamo lanciato l’esclusiva, ora è arrivata l’ufficialità: il Cosenza ha acquistato il centrocampista Davide Petrucci a titolo definitivo dall’Ascoli. Ecco il comunicato:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Petrucci. Il centrocampista, nato a Roma il 5 febbraio 1991, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2021. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Ascoli, con cui ha disputato 29 presenze e realizzato 2 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Petrucci è stato rilevato nel 2008 dal Manchester United, giocando nell’Academy dei Red Devils per cinque stagioni. A gennaio 2013 va in prestito al Peterborough, formazione che milita in Championship. La stagione seguente si accasa, sempre in prestito, all’Anversa, con cui gioca nella Tweede Klasse. Nel marzo 2014 inizia una breve esperienza con il Charlton. Qualche mese dopo firma con i rumeni del CFR Cluj: qui si ferma per due stagioni totalizzando 45 presenze, condite da 4 reti e dalla conquista della Cupa României (Coppa di Romania). All’inizio della stagione 2016/2017 si trasferisce ai turchi del Çaykur Rizespor e vince la TFF 1. Lig. Ora è pronto ad aggregarsi ai Lupi per l’avventura in Serie BKT”.

Foto: sito Cosenza