Ora è anche ufficiale: il Brentford riscatta Kayode

28/05/2025 | 13:41:53

Come anticipato il 26 maggio da noi, il Brentford ha annunciato il riscatto di Kayode. L’esterno ex Fiorentina resta dunque in Premier, per la gioia dello stesso calciatore che ai canali ufficiali del club ha annunciato: “Sono entusiasta di prolungare la mia permanenza al Brentford. Mi sono sentito accolto benissimo fin dal primo giorno in cui sono arrivato al club, grazie ai miei compagni di squadra e all’attenzione che lo staff tecnico mi ha dimostrato. Ho sempre desiderato giocare in Premier League fin da bambino ed è stato fantastico farlo qui. Non vedo l’ora di giocare ancora la prossima stagione e oltre!”

FOTO: Instagram Brentford