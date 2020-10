Ora è anche ufficiale: Ibourahima Balde, fratello di Keita, firma col Foggia

Confermata un’altra nostra esclusiva. Ibourahima Balde ha firmato col Foggia. Fratello di Keita, è un attaccante classe 1999. Arriva in prestito dalla Sampdoria e indosserà la maglia numero 32. Ecco il comunicato del club

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto all’acquisizione a titolo temporaneo dalla U.C. Sampdoria del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibourahima Balde.

Attaccante spagnolo di origini senegalesi, il classe ’99 (fratello di Keita Balde, attaccante della Sampdoria) svolge tutta la trafila nel settore giovanile blucerchiato, mettendosi in luce a suon di gol con la Primavera1 di Bellucci, dove lo scorso anno è rientrato dopo la sua prima esperienza tra i pro (2018/19) alla Vis Pesaro, in Serie C.

Ibou indosserà la maglia rossonera numero 32″.

Foto: sito Foggia