Ora è anche ufficiale: Iannoni al Verona

01/09/2026 | 15:27:09

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Il Verona annuncia l’acquisto di Edoardo Iannoni.

La nota: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Unione Sportiva Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del centrocampista italiano Edoardo Iannoni, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Nato a Roma l’11 aprile 2001, Iannoni è un centrocampista di piede destro. Cresciuto nel Settore Giovanile del Savio, Club romano, nel 2019 inizia la sua carriera nel Trastevere, in Serie D. L’anno successivo si trasferisce alla Salernitana, esordendo in Serie B il 17 gennaio 2021, prima di vestire le maglie di Juve Stabia e Ancona. Nel 2022 approda al Perugia, dove disputa due stagioni caratterizzate da 67 presenze, 4 gol e 2 assist tra Coppa Italia, Serie B e Serie C. Nel 2024 passa al Sassuolo, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B e alla conseguente promozione in Serie A con 22 presenze, 2 gol e 1 assist. Nella stagione successiva, alla sua prima esperienza nella massima serie, scende in campo 17 volte, realizzando una rete.



Foto: X Verona