Ora è anche ufficiale: Iachini nuovo allenatore della Fiorentina

Beppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina: dopo quanto vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti, (qui l’accordo totale), ora sono arrivati anche i crismi dell’ufficialità. Di seguito il comunicato del club viola: “ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese. Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre”.

ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola ✍️ ➡️ https://t.co/caS3ZKiNMA#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/taNXbltxV5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2019

Foto: sito ufficiale Empoli