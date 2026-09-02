Ora è anche ufficiale: Henry è della Reggiana

02/09/2026 | 18:53:01

Thomas Henry, attaccante francese classe 1994, lascia lo Standard Liegi dopo sei mesi e torna in Italia dopo le esperienze al Palermo, al Verona e al Venezia. Lo farà con la maglia della Reggiana in Serie C, come vi abbiamo raccontato il 31 agosto in esclusiva.

Il comunicato della Reggiana: “Thomas Henry è un nuovo calciatore dell’AC Reggiana. L’attaccante francese firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Dopo aver vestito le maglie di AS Beauvais Oise, Fréjus-Saint-Raphaël FC, FC Nantes, FC Chambly e Union Tubize-Braine, nel 2021 inizia il proprio percorso in Italia tra Venezia ed Hellas Verona in Serie A, proseguendo in Serie B al Palermo. La stagione appena conclusa lo ha visto protagonista con i colori dello Standard Liegi, nel massimo campionato belga. In carriera, ha totalizzato 350 presenze ufficiali con 95 gol all’attivo.

Benvenuto a Reggio Emilia, Thomas!”

Foto: Sito Reggiana