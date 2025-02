Ora è anche ufficiale: Gourna-Douath è un nuovo calciatore della Roma

Tutto confermato: Lucas Gourna-Douath è un nuovo calciatore della Roma. Di seguito il comunicato: “L’operazione per il centrocampista francese si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Classe 2003, Gourna-Douath cresce nelle giovanili del Saint-Etienne per poi affermarsi in prima squadra a 17 anni, collezionando diverse presenze in Ligue 1. Nel 2022 passa al Salisburgo, contribuendo alla conquista del campionato austriaco nel 2023.

In giallorosso vestirà la maglia numero 27.

Benvenuto a Roma, Lucas!

Foto: Instagram Roma