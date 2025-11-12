TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ora è anche ufficiale: Gorgone è il nuovo allenatore del Pescara

12/11/2025 | 20:20:57

article-post

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Nuovo allenatore per il Pescara che ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Giorgio Gorgone.
Questa la nota: “Benvenuto mister Giorgio Gorgone! Ex centrocampista biancazzurro, oggi nuovo allenatore della Prima Squadra Delfino Pescara 1936. Con lui uno staff di esperienza e il ritorno del preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore, già con Zeman”.

Foto: facebook Pescara