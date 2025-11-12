Ora è anche ufficiale: Gorgone è il nuovo allenatore del Pescara
12/11/2025 | 20:20:57
Come anticipato, c’è l’ufficialità. Nuovo allenatore per il Pescara che ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Giorgio Gorgone.
Questa la nota: “Benvenuto mister Giorgio Gorgone! Ex centrocampista biancazzurro, oggi nuovo allenatore della Prima Squadra Delfino Pescara 1936. Con lui uno staff di esperienza e il ritorno del preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore, già con Zeman”.
Foto: facebook Pescara