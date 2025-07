Ora è anche ufficiale: Giuseppe Nicolao è un nuovo giocatore dell’Altamura

19/07/2025 | 16:30:25

Nicolao è un nuovo giocatore del Team Altamura, dopo quanto vi abbiamo anticipato due giorni fa, ora c’è anche il comunicato ufficiale: Giuseppe Nicolao, terzino sinistro classe 1994, ha firmato con il Team Altamura fino al 30 giugno 2026.

Nicolao ha vestito numerose maglie con oltre 300 presenze in Serie C e D, tra cui quelle di Foggia, Gubbio, Latina, Brindisi, Turris e Audace Cerignola. Un innesto di solidità e maturità per la fascia sinistra, che potrebbe rivelarsi prezioso per il tecnico Devis Mangia.

Benvenuto Giuseppe… benvenuto Nuovo Leone !!!

Foto: insta altamura