Ora è anche ufficiale: Gilardino nuovo allenatore del Parma

29/09/2026 | 15:41:53

Dopo quanto raccontato in esclusiva, Gilardino è stato annunciato come nuovo tecnico del Parma: “Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive.

Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu.

Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma.

Di seguito anche lo staff tecnico che affiancherà Mister Gilardino:

Gaetano Caridi – Allenatore in Seconda

Francesco Valiani – Collaboratore Tecnico

Antonio Bovenzi – Preparatore Atletico

Mirco Vecchi – Match Analyst

Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu”.

foto x parma