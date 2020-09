Finalmente ufficiale: Giacomo Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina

L’avevamo anticipato, e ora è arrivata l’ufficialità: Giacomo Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina. I viola, che nei giorni scorsi avevano fatto già svolgere le visite mediche a Jack, hanno annunciato l’arrivo del fantasista ex Milan con una nota apparsa sui propri canali. Un colpo importante per la società del presidente Commisso che conferma così le grandi ambizioni in vista della prossima stagione.

B O N A V E N T U R A 💜 Jack Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🖌 pic.twitter.com/T9cfxK1Bma — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 10, 2020

Foto: Twitter Fiorentina.