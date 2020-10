Ora è anche ufficiale: Gennaro Borrelli è del Cosenza

Tre giorni fa la nostra esclusiva, oggi l’ufficialità: il Cosenza ha preso Gennaro Borrelli dal Pescara. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto, come dice il comunicato:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Borrelli, proveniente dalla Società Delfino Pescara 1936. L’attaccante, nato a Campobasso il 10 marzo 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. E’ cresciuto nella cantera del club abruzzese, conquistandosi a suon di gol (18 in 20 partite nel campionato Primavera 2, stagione 2018/2019) il salto in prima squadra, con la quale colleziona 20 presenze nella precedente annata calcistica. Da oggi Borrelli è un nuovo attaccante della compagine rossoblù!”.

Foto: sito Cosenza