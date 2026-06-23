Ora è anche ufficiale: Gattuso firma con la Lazio

23/06/2026 | 14:26:11

Era il 23 maggio, quando vi segnalavamo i primi contatti tra la Lazio e Gattuso e adesso il club ha ufficializzato la scelta del mister con un comunicato: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.

Foto: Sito Lazio