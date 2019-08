Ora è anche ufficiale: Gabriele Rolando è un nuovo giocatore della Reggina

Del forte interessamento della Reggina per Gabriele Rolando ve ne abbiamo parlato in esclusiva già domenica 11, poi vi abbiamo continuato a raccontare gli sviluppi di una trattativa destinata alla fumata bianca dicendovi anche che l’accordo era ormai totale. Ora la buona riuscita dell’operazione è ufficiale. A comunicarlo è il club calabrese che, attraverso una nota sui propri canali, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il giocatore in arrivo dalla Sampdoria per un contratto triennale: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con Gabriele Rolando. Il calciatore firma un contratto triennale. Genovese di nascita, l’esterno classe ’95 viene fuori calcisticamente dal settore giovanile della Sampdoria. I blucerchiati lo girano dapprima in prestito al Como, con cui vive la prima esperienza da pro. La sua carriera prosegue con le maglie di Matera (in C), Latina, Palermo e Carpi (in Serie B). A partire da quest’oggi Rolando è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Reggina“.

Foto: facebook Reggina