Ora è anche ufficiale: Gabriele Cioffi nuovo tecnico ad interim dell’Udinese

Ve lo abbiamo raccontato ieri come l’Udinese fosse orientata a puntare su una soluzione interna e ora è anche ufficiale: Gabriele Cioffi prenderà le redini della squadra friulana dopo l’esonero di Gotti. Ecco il comunicato del club: “Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio”.

FOTO: Twitter Udinese