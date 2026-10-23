Ora è anche ufficiale: Francesco Cassata nuovo giocatore della Folgore Carratese

23/10/2026 | 14:03:02

Come anticipato qualche giorno fa, Francesco Cassata è un nuovo giocatore della Fologore Caratese. Questo è il comunicato:”La Folgore Caratese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Cassata, fino al 30 giugno 2027.Centrocampista classe 1997, nato a Sarzana, Cassata è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Empoli e Juventus, prima di esordire tra i professionisti con la maglia dell’Ascoli nella stagione 2016/2017, in Serie B.Le sue qualità gli hanno permesso di conquistare rapidamente la Serie A, dove ha esordito con il Sassuolo nella stagione 2017/2018, trovando anche la prima rete nella massima serie. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Frosinone, Genoa, Parma, Ternana e Spezia, maturando una significativa esperienza nei principali campionati italiani, con 70 presenze tra Serie A e Coppa Italia e 148 in Serie B.Centrocampista dinamico, dotato di corsa, fisicità e capacità di inserimento, Cassata porta alla Folgore Caratese esperienza e qualità.Indosserà la maglia numero 23″

Foto: instagram Fologore Caratese