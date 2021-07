Ora è anche ufficiale: Frabotta dalla Juve al Verona

Tutto confermato. Come annunciato qualche giorno fa in esclusiva, Gianluca Frabotta è un nuovo giocatore del Verona.

Questo il comunicato del club scaligero:

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione – le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta, 22enne esterno mancino.

Nato a Roma il 24 giugno 1999, dopo aver mosso i primi passi nel Consalvo e nel Savio, realtà calcistiche della sua città natale, è entrato a far parte del Settore Giovanile del Bologna all’età di 15 anni.

Tra il 2015 e il 2018, con la maglia dei felsinei, il difensore ha collezionato 30 presenze in forza alla formazione U17 e 66 presenze tra le file della Primavera.

Nella stagione 2018/19 Gianluca Frabotta ha militato per la prima volta in Serie C, vestendo la maglia del Renate nel girone di andata e quella del Pordenone nel girone di ritorno, conquistando con i friulani la vittoria del campionato (e la relativa promozione in cadetteria), oltre alla Supercoppa di Serie C.

A partire dalla stagione successiva il terzino è stato prelevato dalla Juventus, in forza alla quale ha maturato ulteriore esperienza in Serie C, militando nella formazione Under 23, per poi debuttare da titolare in Serie A nell’ultimo match di campionato disputato fra i bianconeri e la Roma.

Aggregatosi con sempre maggior frequenza alla Prima Squadra, Gianluca Frabotta ha totalizzato – nella passata stagione – 15 presenze nella massima Serie, 1 (con gol) in Coppa Italia e una, al debutto, in Champions League.

Con la Juventus il giocatore ha vinto 1 campionato di Serie A (2019/20), 1 Coppa Italia (2020/21), 1 Supercoppa italiana (2020/21) e una Coppa Italia di Serie C (2019/20), con la formazione Under 23.

Hellas Verona rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca Frabotta, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù.

