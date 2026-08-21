Ora è anche ufficiale: Fortini è un nuovo giocatore del Torino

21/08/2026 | 10:27:30

Come svelato in esclusiva il 17 giugno, il Torino era già sulle tracce di Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina. Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati e la trattativa è andata in porto, fino all’ufficialità di questi minuti.

Il comunicato dei granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini.

Niccolò Fortini nasce a Camaiore il 13 febbraio 2006. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con la formazione Primavera conquista la Coppa Italia di categoria nella stagione 2023-’24, distinguendosi per continuità di rendimento e maturità tattica.

Nella stagione successiva viene ceduto in prestito alla Juve Stabia, in serie B, dove vive la sua prima esperienza nel calcio professionistico. Con il club campano colleziona 26 presenze, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist, a cui aggiunge una presenza nei playoff promozione.

Tornato alla Fiorentina nell’estate del 2025, entra stabilmente nel giro della Prima Squadra. Nel corso della stagione 2025-’26 totalizza 26 presenze tra campionato e coppe, scendendo in campo 16 volte in Serie A, 9 volte in UEFA Conference League e una volta in Coppa Italia.

Per lui anche due presenze con la nazionale italiana Under 21 ed una con la Nazionale maggiore, nell’amichevole giocata il 3 giugno 2026 contro il Lussemburgo.

Tutto il Torino Football Club accoglie Niccolò Fortini con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”

Foto: Instagram Torino