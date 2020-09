Ora è anche ufficiale: Foggia, il tecnico Capuano rinuncia all’incarico

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni della fine rapporto tra Capuano e il Foggia, adesso il club pugliese ha ufficializzato la fine del rapporto lavorativo. Questa la nota: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, per sopraggiunti motivi personali, il sig. Ezio Capuano ha rinunciato all’incarico di allenatore della prima squadra rossonera. Il club ringrazia il tecnico per l’importante lavoro profuso durante queste settimane, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali.”

Foto: sito Foggia