Ora è anche ufficiale: Fofana è un nuovo giocatore del Lecce

10/01/2026 | 10:24:43

Ora c’è anche l’ufficialità: ve lo abbiamo anticipato giovedì che per Fofana al Lecce era questione di poco perché gli accordi erano stati raggiunti. Di seguito il comunicato del Lecce:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK.

Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche”.

Foto: sito ufficiale Lecce