Ora è anche ufficiale: Floriano rescinde con il Bari. Il Palermo lo aspetta

L’attaccante Roberto Floriano ha firmato nel pomeriggio la risoluzione di contratto con il Bari. Dopo quanto vi abbiamo raccontato, ora è arrivata anche l’ufficialità. Adesso il Palermo lo aspetta, come vi anticipato, con il club rosanero che potrà ufficializzarlo la prossima settimana. “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante italo-tedesco Roberto Floriano al club biancorosso. A Floriano vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, il comunicato del Bari.

Foto: