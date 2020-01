Ora è anche ufficiale: Ferretti è un nuovo giocatore dell’Imolese

Ve lo avevamo anticipato ieri, in esclusiva, oggi è arrivata anche l’ufficialità. Andrea Ferretti è un nuovo giocatore dell’Imolese. A dare la notizia è stato il club, attraverso una nota: “Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’US Triestina per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Ferretti. In rossoblù indosserà la maglia numero 32“.

Foto: Twitter Imolese