Ora è anche ufficiale: Ferigra passa dal Torino all’Ascoli

Il Torino comunica attraverso il proprio sito ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Erick Ferigra all’Ascoli. Come vi avevamo anticipato, il difensore ecuadoriano arriva in Serie B per mettersi a disposizione del tecnico bianconero Zanetti. Questa la nota ufficiale del club granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo per una stagione sportiva all’Ascoli Calcio 1898 FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Erick Steven Ferigra Burnham“.

Foto: sito ufficiale Torino