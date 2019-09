Ora è anche ufficiale: Feralpisalò, esonerato Zenoni. Il comunicato

La Feralpisalò esonera Damiano Zenoni, confermato quanto vi avevamo anticipato nelle scorse ore. Il tecnico classe ’77 paga la sconfitta casalinga odierna (3-1) contro il Fano. Ecco il comunicato ufficiale: “Feralpisalò Srl comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Damiano Zenoni ed il suo vice Cristian Zenoni. A loro il ringraziamento del club per il lavoro svolto fino ad oggi”. Per la sostituzione di Zenoni – come raccontato – si valutano i profili di Calori e Bisoli.

Foto: Twitter ufficiale Feralpisalò