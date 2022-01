Non c’erano dubbi: Mohamed Fares ufficiale al Torino

Moahmed Fares al Torino: una notizia anticipata in tempi non sospetti, malgrado frenate, perplessità e anche certezze da parte di qualcuno che l’affare sarebbe saltato. Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares”.

FOTO: instagram personale