“L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Filippo Falco, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, fino al 30 giugno 2022”, con questa nota il Lecce ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Filippo Falco fino al 2022. Tutto come preannunciato nelle scorse ore.

Foto: Falco Instagram