Come anticipato qualche giorno fa, Andrea Errico è ora un nuovo giocatore del Monterosi; il comunicato: “Il Frosinone Calcio comunica di aver risolto in maniera anticipata il prestito del calciatore Andrea Errico alla società US Viterbese 1908. Il centrocampista si è trasferito con la medesima formula alla società Monterosi Tuscia FC fino al 30 giugno 2022”