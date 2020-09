Ora è anche ufficiale: Entella, dal Bari arriva Costa

Vi avevamo raccontato in anticipo delle tre uscite in casa Bari, oggi il passaggio di Filippo Costa – difensore classe ’95 – è ufficiale alla Virtus Entella. Questo il comunicato del club: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con le società Bari e Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa (difensore, nato il 21 maggio 1995). A Filippo un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella.”

Foto: twitter Entella