Ora è anche ufficiale: Empoli, esonerato Muzzi. In arrivo Marino

Ribaltone sulla panchina dell’Empoli. Sette giorni fa vi avevamo raccontato come il club toscano stesse facendo valutazioni su Muzzi dopo la sconfitta di Castellammare, con Pasquale Marino principale candidato per la sostituzione. Tutto confermato: pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale dell’esonero di Mussi, con Marino in arrivo sulla panchina dell’Empoli.

“L’Empoli FC rende noto di aver sollevato Roberto Muzzi dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra; contestualmente è stato interrotto anche il rapporto di collaborazione con il suo vice Fulvio D’Adderio. Empoli FC porge loro i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”, si legge nella nota ufficiale.

L'Empoli FC rende noto di aver sollevato Roberto Muzzi dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadrahttps://t.co/GpkYxRjiDq — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 26, 2020

