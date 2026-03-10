Ora è anche ufficiale: Empoli, esonerato Dionisi

10/03/2026 | 11:30:48

Come anticipato nella giornata di domenica, ora è anche ufficiale. “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

Al suo posto, come raccontato nella serata di ieri, pronto Caserta che rescinderà il contratto con il Bari per legarsi ai toscani.

Foto: sito Empoli