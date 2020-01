Ora è anche ufficiale: Empoli, dal Napoli arriva Tutino

Copione rispettato, Gennaro Tutino è un nuovo giocatore dell’Empoli. Proprio come raccontato a partire dal 2 gennaio e ribadito in maniera netta pochi giorni fa. L’Empoli, dopo aver piazzato il colpo Ciciretti, accoglie Tutino e aspetta La Mantia per comporre un super reparto offensivo. Questo il comunicato dell’Empoli: “Gennaro Tutino è un nuovo calciatore azzurro: il calciatore classe 1996 arriva a titolo temporaneo dal Napoli”.

