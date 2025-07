Ora è anche ufficiale: Emmanuel Gyabuaa è un nuovo calciatore dell’Avellino

13/07/2025 | 17:40:10

Emmanuel Gyabuaa è un nuovo calciatore dell’Avellino, dopo quanto vi avevamo anticipato due giorni fa, arriva anche il comunicato ufficiale della società irpina: L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manu Emmanuel Gyabuaa. Nato a Parma il 21 settembre 2001, il centrocampista di origini ghanesi è cresciuto tra le giovanili del Parma e dell’Atalanta. In carriera ha indossato le maglie di Atalanta, Perugia e Pescara. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 114 presenze divise tra serie A, serie B, serie C, coppa italia, coppa italia di serie C e playoff di serie C. Benvenuto in Irpinia Emmanuel!

Foto: insta Avellino