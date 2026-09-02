Ora è anche ufficiale: El Shaarawy torna al Genoa

02/09/2026 | 22:35:36

Come anticipato da fine maggio, ora è anche ufficiale. Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore del Genoa.

Il Faraone dopo 16 anni torna a casa.

La nota: “Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti sportivi di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù. Nato a Savona il 27 ottobre 1992, Stephan si è formato nel settore giovanile del Genoa con cui ha esordito tra i professionisti, prima di intraprendere un percorso che lo ha portato a vestire le maglie di Padova, Milan, Monaco, Shanghai Shenhua e Roma. Titolare di doppio passaporto, italiano ed egiziano, El Shaarawy ha rappresentato l’Italia a livello internazionale, collezionando 32 presenze e 7 gol con la Nazionale maggiore. Nel corso della carriera ha disputato oltre 500 partite nelle competizioni professionistiche per club, realizzando più di 100 gol e adornando il palmarès con trofei come la Supercoppa Italiana, vinta con il Milan, e la Conference League, con la divisa della Roma. Nei trascorsi in rossoblù aveva vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Primavera, esordendo in prima squadra nella stagione 2008/09”.

Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù La nota del club https://t.co/mKbwZiYWgK pic.twitter.com/hsBBFmLMuE — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 2, 2026

Foto: X Genoa